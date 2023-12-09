Шавкат Рахмонов о бое Ковингтон – Эдвардс: «Преимущество у чемпиона»

Шавкат Рахмонов (17-0) поделился мнением о предстоящем титульном поединке между Леоном Эдвардсом (21-3) и Колби Ковингтоном (17-3):

«Они оба хорошие бойцы. Но думаю, что преимущество у чемпиона. Он чемпион не просто так. Посмотрим, кто будет моим следующим соперником»

Свой бой Шавкат Рахмонов проведет против американца Стивена Томпсона (17-6-1).

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