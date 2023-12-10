Прогрейс установил рекорд по минимальному количеству ударов в титульном 12-раундовом бою – 36

Теги бокс Реджис Прогрейс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Прогрейс нанес минимальное количество точных ударов в титульном 12-раундовом бою.

Предыдущий рекорд был установлен месяц назад: Эдвин Де Лос Сантос провел 40 успешных ударов в поединке с Шакуром Стивенсоном за вакантный титул WBC в легком дивизионе.

Прогрейсу засчитали лишь 36 ударов из 363 в поединке с Девином Хейни. В шести раундах Реджис провел по два успешных удара. Точность Прогрейса в поединке составила менее 10%, тогда как у Хейни этот показатель составляет 35%.

Напомним, что Хейни победил Прогрейса единогласным решением судей. Это дебют Дэвина в первом полусреднем дивизионе.

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