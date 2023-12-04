Дэвин Хейни: «Я не знаю, почему люди обожают меня хейтить. Ничего не могу с этим поделать»

Теги бокс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни признался, что его часто критикуют фанаты.

«Знаете, люди обожают хейтить меня. Я не знаю, почему это так.

Это то, что происходит. Я принимаю это, потому что ничего не могу поделать? Я такой, какой есть. По-другому и быть не может. Если бы они выказывали мне слишком много любви, я бы подумал: «Что с этими парнями?»

Люди ненавидят великих, а затем снова уважают и аплодируют им. Я уверен в себе и бью всех, кто становится на моем пути», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Дэвин Хейни.

Хейни отказался от поясов в легком весе ради перехода в первый полусредний: Дэвин был абсолютным чемпионом мира

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1 комментарий
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Потому что ты не очень симпатичный) но так бывает.. Бей всех и будет все ОК
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