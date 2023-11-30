Хейни объяснил переход в первый полусредний вес: «Я уже сотворил историю, а теперь хочу самых больших боев»

Дэвин Хейни заявил, что нацелен на пояса в первом полусреднем и полусреднем весах.

«После боя с Прогрейсом хочу пойти за титулами в 63,5 кг и 67 кг, став чемпионом в трех весовых категориях.

Я уже сотворил историю, став абсолютным чемпионом мира в легком весе, это был важный рубеж для меня.

Но сейчас у меня такой этап в карьере, когда хочется проводить самые большие и лучшие бои. Я – PPV-боец», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе .

Хейни отказался от поясов в легком весе ради перехода в первый полусредний: Дэвин был абсолютным чемпионом мира