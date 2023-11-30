Хейни отказался от поясов в легком весе ради перехода в первый полусредний: Дэвин был абсолютным чемпионом мира

Дэвин Хейни отказался от поясов в легком весе ради титульного шанса в первом полусреднем.

«Я добился всего в 61 кг. Самым важным для меня был бой с , но противоположная сторона не проявила к нам интереса.

Я перерос легкий вес, поэтому перехожу в первый полусредний, чтобы стать чемпионом мира в двух весовых», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе , который в ночь на 10 декабря подерется с .

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