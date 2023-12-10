Батыргазиев победил Альвареса. Конор вручил ему чемпионский пояс
Батыргазиев победил Альвареса и получил чемпионский пояс из рук Конора Макгрегора.
В Дубае на вечере бокса под эгидой IBA в главном событии состоялся бой в весе до 60 кг между Альбертом Батыргазиевым и Ласаро Альваресом. Поединок продлился все 10 раундов.
Батыргазиев победил единогласным решением судей (98-92, 98-92, 97-93). Он получил чемпионский пояс из рук экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора и заработал $300 тысяч. Альварес – 200 тысяч.
Сейчас Батыргазиев идет на рекорде 11-0.
Фото: телеграм-канал «Матч!Боец»
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