Батыргазиев победил Альвареса. Конор вручил ему чемпионский пояс

Батыргазиев победил Альвареса и получил чемпионский пояс из рук Конора Макгрегора.

В Дубае на вечере бокса под эгидой IBA в главном событии состоялся бой в весе до 60 кг между и Ласаро Альваресом. Поединок продлился все 10 раундов.

Батыргазиев победил единогласным решением судей (98-92, 98-92, 97-93). Он получил чемпионский пояс из рук экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора и заработал $300 тысяч. Альварес – 200 тысяч.

Сейчас Батыргазиев идет на рекорде 11-0.

Фото: телеграм-канал «Матч!Боец»

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