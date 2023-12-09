Махачев и Поветкин пожали руки в ОАЭ: ранее Александр говорил, что не смотрит бои Ислама, потому что следит только за русскими

Ислам Махачев и Александр Поветкин встретились в Дубае.

Ранее Александр Поветкин заявил, что не следит за боями , уделяя внимание только русским спортсменам: «За ними не слежу».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Поветкин и Махачев встретились в ОАЭ, куда их пригласили на конгресс .

«Ислам – однозначно сильный боец», – сказал Поветкин о Махачеве. По информации источника, спортсмены пожали друг другу руки.

Основатель ACA Хасиев – о том, что Поветкин не следит за Махачевым: «А кто это?»

Махачев – о словах Поветкина: «Я смотрю его поединки, был в Эр-Рияде, когда он дрался». Ранее Александр заявил, что следит только за русскими бойцами