Махачев и Поветкин пожали руки в ОАЭ: ранее Александр говорил, что не смотрит бои Ислама, потому что следит только за русскими

Теги Александр Поветкин IBA UFC MMA бокс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев и Александр Поветкин встретились в Дубае.

Ранее Александр Поветкин заявил, что не следит за боями Ислама Махачева, уделяя внимание только русским спортсменам: «За ними не слежу».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Поветкин и Махачев встретились в ОАЭ, куда их пригласили на конгресс IBA.

«Ислам – однозначно сильный боец», – сказал Поветкин о Махачеве. По информации источника, спортсмены пожали друг другу руки.

Основатель ACA Хасиев – о том, что Поветкин не следит за Махачевым: «А кто это?»

Махачев – о словах Поветкина: «Я смотрю его поединки, был в Эр-Рияде, когда он дрался». Ранее Александр заявил, что следит только за русскими бойцами

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3 комментария
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