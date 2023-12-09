Конор хотел провести битву взглядов с Махачевым на конгрессе IBA (Игорь Лазорин)

Теги IBA UFC MMA Конор Макгрегор бокс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор хотел встретиться с Исламом Махачевым на конгрессе IBA.

Об этом сообщает журналист Игорь Лазорин в телеграм-канале. В Дубае (ОАЭ) проходит конгресс IBA, куда приглашены чемпион UFC Ислам Махачев и бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

«Конор веселый. Говорит, где-то тут Ислам Махачев. Срочно сделайте нам фэйс-ту-фэйс. От греха наверх его увели. Весельчака», – написал Лазорин.

Джо Роган: «Стоит разрешить бойцам принимать допинг для восстановления после травм. Его употреблял Конор – и это правильно»

Конор станет новым президентом Ирландии? Кэф на победу – больше 200, а Маск уверен: «Ты бы один сделал всех конкурентов»

 

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ислам вне октагона на абсолютнейшем чиле, всегда угарает над чем нибудь. Просто интересно посмотреть на потуги Конора, как он пытается испортить настроение Исламу)
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий