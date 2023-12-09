Конор хотел провести битву взглядов с Махачевым на конгрессе IBA (Игорь Лазорин)

Конор Макгрегор хотел встретиться с Исламом Махачевым на конгрессе IBA.

Об этом сообщает журналист Игорь Лазорин в телеграм-канале. В Дубае (ОАЭ) проходит конгресс , куда приглашены чемпион UFC Ислам Махачев и бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

«Конор веселый. Говорит, где-то тут Ислам Махачев. Срочно сделайте нам фэйс-ту-фэйс. От греха наверх его увели. Весельчака», – написал Лазорин.

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