Вечер бокса IBA в Дубае: Батыргазиев – Альварес, Тищенко нокаутировал Харта и другие бои
В Дубае (ОАЭ) проходит вечер бокса IBA, в главном событии которого состоится поединок в категории до 60 кг между Альбертом Батыргазиевым (10-0) и Ласаро Альваресом (6-0).
Другие бои турнира:
- Евгений Тищенко (13-1) победил Леона Харта (22-6-1) техническим нокаутом в шестом раунде;
- Муслим Гаджимагомедов (2-0) победил Артура Манна (20-4) техническим нокаутом по итогам восьмого раунда.
- Марк Петровский (7-0) нокаутировал Лукаса Брауна (31-5) в четвертом раунде.
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