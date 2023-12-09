Вечер бокса IBA в Дубае: Батыргазиев – Альварес, Тищенко нокаутировал Харта и другие бои

В Дубае (ОАЭ) проходит вечер бокса IBA, в главном событии которого состоится поединок в категории до 60 кг между (10-0) и (6-0).

Другие бои турнира:

(13-1) победил Леона Харта (22-6-1) техническим нокаутом в шестом раунде;

Муслим Гаджимагомедов (2-0) победил Артура Манна (20-4) техническим нокаутом по итогам восьмого раунда.

Марк Петровский (7-0) нокаутировал Лукаса Брауна (31-5) в четвертом раунде.

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