Вечер бокса IBA в Дубае: Батыргазиев – Альварес, Тищенко нокаутировал Харта и другие бои

Теги IBA Ласаро Альварес Евгений Тищенко Лукас Браун бокс Альберт Батыргазиев Муслим Гаджимагомедов Бокс/MMA/UFC

В Дубае (ОАЭ) проходит вечер бокса IBA, в главном событии которого состоится поединок в категории до 60 кг между Альбертом Батыргазиевым (10-0) и Ласаро Альваресом (6-0).

Другие бои турнира:

  • Евгений Тищенко (13-1) победил Леона Харта (22-6-1) техническим нокаутом в шестом раунде;
  • Муслим Гаджимагомедов (2-0) победил Артура Манна (20-4) техническим нокаутом по итогам восьмого раунда.
  • Марк Петровский (7-0) нокаутировал Лукаса Брауна (31-5) в четвертом раунде.

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2 комментария
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Тищенко тяжëлый и медленный.
Хорошо, что в итоге достучался в печень.
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интересно сколько бюджетных денег ушло на то, чтобы Баффер и Макгрегор поторговали лицом на этом местечковом вечере бокса, где нашим привезли откровенных мешков в борьбе за выдуманные и никем не признанные пояса?
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