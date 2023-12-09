Махачев – о реванше с Царукяном: «Арман обещал меня нокаутировать? У него уже был шанс. Пусть подрастет еще»

Ислам Махачев высказался о возможном реванше с Арманом Царукяном.

«Хороший нокаут был в бою с Дариушем, если честно. После этого боя он громко заявил о себе, выиграл у топа. Арман приближается к титульной гонке.

обещал нокаутировать меня? У него уже был шанс, но ничего не получилось, ни один раунд не забрал. Пусть потренируется еще, подрастет.

Реванш? Если он пройдет еще один бой уверенно, то руководство UFC даст его. Почему нет?» – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Напомним, в ночь на 3 декабря Царукян нокаутировал в главном событии UFC Fight Night в Остине. В 2019 году Арман дрался с Махачевым и проиграл единогласным решением судей.

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