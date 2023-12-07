Бивол сравнил бокс с UFC: «У Уайта одна организация, а в боксе все сложнее: разные титулы, промоутеры и телевидение»

Дмитрий Бивол заявил, что профессиональному боксу нужны реформы.

«Нужны ли реформы в боксе? Есть аспекты, которые можно улучшить. Для зрелищности, для составления тех пар, которые хотят видеть зрители.

Мне тяжело сформулировать конкретную мысль, что именно нужно поменять и в каком направлении, но могу сказать одно – бокс сложная машина, где много разных организаций и много руководящих должностей.

Есть четыре разных титула, есть разные промоутеры со своими бойцами, разное телевидение, разные права на бойцов.

Если сравнивать с , там одна организация, у которой есть бойцы, телевидение, один промоутер и один пояс. В боксе все сложнее», – сказал чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

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