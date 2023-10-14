Махачев – о словах Поветкина: «Я смотрю его поединки, был в Эр-Рияде, когда он дрался». Ранее Александр заявил, что следит только за русскими бойцами

Ислам Махачев отреагировал на слова Александра Поветкина о нерусских бойцах.

«Удивлен ли я шумихе из-за слов ? Нет. Но я, например, смотрю его бои. Даже был в Эр-Рияде, когда он дрался.

Болели за него, сидели в первых рядах. Смотрю за всеми нашими боксерами, кто дерется на хорошем уровне», – сказал чемпион в легком весе .

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