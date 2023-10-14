Махачев – о словах Поветкина: «Я смотрю его поединки, был в Эр-Рияде, когда он дрался». Ранее Александр заявил, что следит только за русскими бойцами

Теги Александр Поветкин UFC бокс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев отреагировал на слова Александра Поветкина о нерусских бойцах.

«Удивлен ли я шумихе из-за слов Поветкина? Нет. Но я, например, смотрю его бои. Даже был в Эр-Рияде, когда он дрался.

Болели за него, сидели в первых рядах. Смотрю за всеми нашими боксерами, кто дерется на хорошем уровне», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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5 комментариев

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Ма Из
достойно ответил. а Поветкин неумно
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Серега Антонов
Да! Вот щаз срач начнется!
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Арни Терминатор
Ислам воин а поветкин нет.
+3
-2
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Chep82
Здесь Ислам красава!! Пощечину выписал «Патриоту»…
+2
-1
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Всем мир
Этим интервью Поветкин просто упал в моих глазах. Он просто дал знать, что он нацист)
Ну а Махачев ответил очень достойно, не стал опускаться на его уровень
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