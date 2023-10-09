Основатель ACA Хасиев – о том, что Поветкин не следит за Махачевым: «А кто это?»

Основатель лиги ACA прокомментировал слова Александра Поветкина о русских бойцах.

«А кто это?», – написал в соцсетях основатель лиги ACA Майрбек Хасиев.

Ранее Поветкин заявил, что в MMA интересуется только русскими бойцами. На вопрос про Ислама Махачева Поветкин ответил: «За ними не слежу».

Махачев – о победе Усмана Нурмагомедова: «Просто ракета»

Махачев – о мотивации: «У меня есть пояс, и я не хочу терять его. Это сильно мотивирует. Не дам шанса соперникам»