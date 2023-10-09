Основатель ACA Хасиев – о том, что Поветкин не следит за Махачевым: «А кто это?»

Теги Александр Поветкин MMA ACA Ислам Махачев Майрбек Хасиев Бокс/MMA/UFC

Основатель лиги ACA прокомментировал слова Александра Поветкина о русских бойцах.

«А кто это?», – написал в соцсетях основатель лиги ACA Майрбек Хасиев.

Ранее Поветкин заявил, что в MMA интересуется только русскими бойцами. На вопрос про Ислама Махачева Поветкин ответил: «За ними не слежу».

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5 комментариев

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Konstantin G
Ну вот, неудивительно, что Саша не следит за Махачевым, даже Хасиев не знает, кто это такой
+10
0
+10
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Ollagir
Не знаю кто это, но он держит нас за пацанов.
+6
0
+6
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Yavich
Обиделся (
0
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Scorpion
Кто такой Хасиев?
0
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0
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