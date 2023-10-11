МОК отказался допустить Пакьяо к ОИ-2024 (ТАСС)

Теги Мэнни Пакьяо МОК Париж-2024 бокс ТАСС Бокс/MMA/UFC

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Мэнни Пакьяо к ОИ-2024.

«В требования допуска входит возрастное ограничение в 40 лет, которое IBA установила еще в 2013 году как правило для боксерских турниров.

Когда МОК в 2019 году отстранил IBA, то обеспечил, чтобы бокс мог остаться в программе Олимпийских игр – в целях защиты интересов спортсменов.

И поэтому МОК одобрил технические правила IBA для олимпийского турнира в Токио, которые не оспаривались. Те же технические правила будут применяться и на турнире в Париже», – сказал собеседник ТАСС.

В декабря Пакьяо исполнится 45 лет. В последний раз он выходил на ринг в августе-2021, когда проиграл Йорденису Угасу единогласным решением судей.

Мэнни Пакьяо заявил о планах драться на Олимпиаде в Париже

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3 комментария

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Иса Умаров
допустили бы уже
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Cruel Snake
Ну не получилось здесь, знаю пойдёт в президенты Филиппин
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zaebarca
Жаль конечно
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