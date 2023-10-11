МОК отказался допустить Пакьяо к ОИ-2024 (ТАСС)

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Мэнни Пакьяо к ОИ-2024.

«В требования допуска входит возрастное ограничение в 40 лет, которое IBA установила еще в 2013 году как правило для боксерских турниров.

Когда МОК в 2019 году отстранил IBA, то обеспечил, чтобы бокс мог остаться в программе Олимпийских игр – в целях защиты интересов спортсменов.

И поэтому МОК одобрил технические правила для олимпийского турнира в Токио, которые не оспаривались. Те же технические правила будут применяться и на турнире в Париже», – сказал собеседник .

В декабря исполнится 45 лет. В последний раз он выходил на ринг в августе-2021, когда проиграл единогласным решением судей.

Мэнни Пакьяо заявил о планах драться на Олимпиаде в Париже