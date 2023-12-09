Кремлев призвал Баха покинуть пост главы МОК: «Нужно очистить спорт от этих гиен, к атлетам относятся как к рабам»

Умар Кремлев призвал Томаса Баха уйти в отставку.

«Бах не соответствует должности главы , он должен покинуть пост. Кроме коррупции и воровства, ничего нет.

К спортсменам относятся как к рабам. Вот спортсмены выступают, а их потом грабят. Посмотрите, какие они установили себе зарплаты.

Они получают миллионы долларов. За что? Они живут в люксовых условиях, летают первым классом, а спортсмены живут с клопами. Бах обворовывает спортсменов.

Вот мне говорят: «Умар, ты слишком жестко…» Я их не боюсь. Я хочу, чтобы спорт очистился от этих гиен.

Мы не только отстоим наличие бокса в программе Игр, но и будем поддерживать олимпийскую семью, спортсменов. У нас нет проблем с олимпийской семьей, у нас есть проблемы с определенной личностью. И это глава МОК», – сказал глава IBA Умар Кремлев.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр