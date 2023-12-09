Хэйни перевесил Прогрейса перед боем за титул WBC в первом полусреднем весе
Дэвин Хейни тяжелее Реджиса Прогрейса перед боем в Сан-Франциско.
В ночь на 10 декабря в Сан-Франциско (Калифорния) состоится поединок за титул WBC в первом полусреднем весе между Дэвином Хейни и Реджисом Прогрейсом.
Результаты взвешивания:
- Дэвин Хейни – 63,5 кг;
- Реджис Прогрейс – 63,05 кг.
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