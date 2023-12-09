Хэйни перевесил Прогрейса перед боем за титул WBC в первом полусреднем весе

Теги первый полусредний вес бокс Реджис Прогрейс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни тяжелее Реджиса Прогрейса перед боем в Сан-Франциско.

В ночь на 10 декабря в Сан-Франциско (Калифорния) состоится поединок за титул WBC в первом полусреднем весе между Дэвином Хейни и Реджисом Прогрейсом.

Результаты взвешивания:

  • Дэвин Хейни – 63,5 кг;
  • Реджис Прогрейс – 63,05 кг.

Дэвин Хейни: «Я не знаю, почему люди обожают меня хейтить. Ничего не могу с этим поделать»

Хейни объяснил переход в первый полусредний вес: «Я уже сотворил историю, а теперь хочу самых больших боев»

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