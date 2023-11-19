Реджис Прогрейс: «Я стану лучшим боксером вне весовой категории, после того, как побью Хейни. Это мой звездный час»

Теги бокс Реджис Прогрейс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Реджис Прогрейс уверен, что станет лучшим боксером мира, когда победит Дэвина Хейни.

«Конечно, разумеется. После того, как я побью Хейни, точно стану лучшим боксером вне весовой категории. Так и должно быть. 

Я чувствую, что этот бой станет моим звездным часом. Вот, что это будет. Я получу то, чего заслуживаю», – заявил чемпион мира в первой полусредней весовой категории Реджис Прогрейс.

Хейни и Прогрейс подерутся за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе в ночь на 10 декабря в США.

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