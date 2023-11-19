Реджис Прогрейс: «Я стану лучшим боксером вне весовой категории, после того, как побью Хейни. Это мой звездный час»

Реджис Прогрейс уверен, что станет лучшим боксером мира, когда победит Дэвина Хейни.

«Конечно, разумеется. После того, как я побью Хейни, точно стану лучшим боксером вне весовой категории. Так и должно быть.

Я чувствую, что этот бой станет моим звездным часом. Вот, что это будет. Я получу то, чего заслуживаю», – заявил чемпион мира в первой полусредней весовой категории Реджис Прогрейс.

Хейни и Прогрейс подерутся за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе в ночь на 10 декабря в США.

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