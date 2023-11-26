Дэвин Хейни: «Я лицо бокса. Не исключаю, что вернусь в легкий вес ради поединка с Дэвисом»

Теги бокс Джервонта Дэвис Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни заявил, что готов вернуться в легкий вес ради поединка с Дэвисом.

«Дэвис постоянно говорит, что он хочет драться. Я уже неоднократно заявлял, что нам нужно подраться. Я лицо бокса. Тот, кто рискует, соревнуясь с лучшими бойцами в мире, заполняя арены. Я не из тех, кто подбирает себе удобных соперников или избегает поединков.

Не исключаю, что вернусь в легкий вес для того, чтобы заработать на бою с Дэвисом. Это единственный интересный бой в дивизионе», – заявил абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни.

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6 комментариев

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berzerker
Лицо продажного бизнеса в боксерском мире
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hala18
Нет, хэйни, ты это ..опа бокса, скучно, скользко и мутно...
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Azim Bachamardov
какое там лицо,ты еще до заднцы не дотягиваешь!!!☝️
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Artem Kalugin
Ну и рожа тогда, получается, у нынешнего бокса...
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neuner
это кто? 😯
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Артем
если он лицо бокса, то боксу осталось недолго)
но к счастью он лицо бокса только в его мирке
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