Дэвин Хейни: «Я лицо бокса. Не исключаю, что вернусь в легкий вес ради поединка с Дэвисом»

Дэвин Хейни заявил, что готов вернуться в легкий вес ради поединка с Дэвисом.

«Дэвис постоянно говорит, что он хочет драться. Я уже неоднократно заявлял, что нам нужно подраться. Я лицо бокса. Тот, кто рискует, соревнуясь с лучшими бойцами в мире, заполняя арены. Я не из тех, кто подбирает себе удобных соперников или избегает поединков.

Не исключаю, что вернусь в легкий вес для того, чтобы заработать на бою с Дэвисом. Это единственный интересный бой в дивизионе», – заявил абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни.

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