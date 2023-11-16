Эдвардс – об уходе Гэрри из зала: «Он повсюду ходит с камерами и опаздывает на тренировки. Его уже раньше выгоняли, верно?»

Леон Эдвардс объяснил, почему выгнал Иэна Гэрри из зала.

«В зале решили, что он не подходит для тренировок с нами. Мы слишком разные, культуры различаются.

Он любит болтать, уделяет время соцсетям, повсюду ходит с камерами. Иэн опаздывал на тренировки.

Такой подход не приживется в нашем зале. Тренеры решили, что он не вписывается. Это же не первый зал, откуда его выгнали, верно?» – сказал чемпион UFC в полусреднем весе .

Иэн Мачадо Гэрри – непобежденный полусредневес с рекордом 13-0. На турнире UFC 296 он подерется с Висенте Люке.

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