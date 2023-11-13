Леон Эдвардс хочет перейти в средний дивизион UFC: «Я хочу стать первым двукратным чемпионом из Великобритании!»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Леон Эдвардс перейдет в средний дивизион, если победит Колби Ковингтона.

«Я хочу стать первым двукратным чемпионом из Великобритании!

Я чувствую, что это было бы идеально. Я выхожу и становлюсь двойным чемпионом, впервые из Великобритании, чтобы сделать это. Это определенно одна из моих целей. Следующий был бы идеальным. Подразделение прямо сейчас, в подразделении нет никого интересного. Так что для меня было бы идеально пойти туда и сделать это» – заявил чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.

Напомним, что действующий чемпион среднего веса – Шон Стрикленд.

Леон Эдвардс и Колби Ковингтон подерутся за титул UFC в полусреднем весе в ночь на 17 декабря.

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7 комментариев

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Vasiliy S
Не пройдет Колби
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Максон121
От Махачева убегает.Ну а в среднем его сожрут на завтрак
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Bayern Munich
В последнем бою как по мне он победил только из-за того что он дрался на родине, посмотрите на статистику, 42% его ударов прошлись по ногам, а в голову 34-57 в пользу Камару. Он очень скучный боец, много осторожничает, около 70% ударов бьёт по корпусу и ногам, как велосипед. Не знаю как он пытается победить Колби
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Fizkultprivet
Ответ Максон121
От Махачева убегает.Ну а в среднем его сожрут на завтрак
Зачем же убегать тогда? Лишь бы не Махачев сожрал чтобы?
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Максон121
Ответ Fizkultprivet
Зачем же убегать тогда? Лишь бы не Махачев сожрал чтобы?
Это так,шуткой было.Но по факту таких как Эдвардс в среднем весе в спарринг партнёры зовут топы,максимум.Что он там кому сможет противопоставить?
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Fizkultprivet
Ответ Максон121
Это так,шуткой было.Но по факту таких как Эдвардс в среднем весе в спарринг партнёры зовут топы,максимум.Что он там кому сможет противопоставить?
Там видно будет, чего гадать...По-моему по технике он точно не хуже Стрикленда например. В габаритах он что ли уступает?
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Fizkultprivet
Ответ Bayern Munich
В последнем бою как по мне он победил только из-за того что он дрался на родине, посмотрите на статистику, 42% его ударов прошлись по ногам, а в голову 34-57 в пользу Камару. Он очень скучный боец, много осторожничает, около 70% ударов бьёт по корпусу и ногам, как велосипед. Не знаю как он пытается победить Колби
Может нокаутом?
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