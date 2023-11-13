Леон Эдвардс хочет перейти в средний дивизион UFC: «Я хочу стать первым двукратным чемпионом из Великобритании!»
Леон Эдвардс перейдет в средний дивизион, если победит Колби Ковингтона.
«Я хочу стать первым двукратным чемпионом из Великобритании!
Я чувствую, что это было бы идеально. Я выхожу и становлюсь двойным чемпионом, впервые из Великобритании, чтобы сделать это. Это определенно одна из моих целей. Следующий был бы идеальным. Подразделение прямо сейчас, в подразделении нет никого интересного. Так что для меня было бы идеально пойти туда и сделать это» – заявил чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.
Напомним, что действующий чемпион среднего веса – Шон Стрикленд.
Леон Эдвардс и Колби Ковингтон подерутся за титул UFC в полусреднем весе в ночь на 17 декабря.
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