Александр Шлеменко: «Бежать в Америку в ущерб своим гонорарам – глупость. Бесит, что ко всему своему у нас скотское отношение»

Теги MMA Александр Шлеменко Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко раскритиковал бойцов, уезжающих в США за меньшие гонорары.

«Какая-то глупость у бойцов, которые сломя голову пытаются убежать куда-то в Америку за копейки. В ущерб своим гонорарам. Не понимаю этого. Люди готовы делать просто так то, за что им платили больше. У нас почему-то скотское отношение ко всему своему. Меня это бесит.

ACA из никого делает звезд. Я не придумываю, говорю, как есть. «Кто-то другой на их месте…» Так не было другого. ACA раскручивает спортсменов, делает бои, платит больше, чем они стоят. Никто больше не заплатит. Но они все бегут. Что я могу сказать? Вот это сила маркетинга», – сказал экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко.

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7 комментариев
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Что он тогда в Беллаторе забыл? Зачем туда попёрся? Его там списали со счётов, теперь умничает что надо тут оставаться. И вообще, какое его дело куда кто едет? Без него решат кому где лучше
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Не надо всех под одну гребёнку, Саня. Я вот про Ахмат не могу сказать, что он "наш"
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Если нет маркетинга,откуда деньги у АСА?Не деньги ли это законопослушных налогоплательщиков...
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Вот двуличный сам то за океаном состоялся как боец а как домой вернулся так оскотинился.
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Шторм лучше бы Иван-Чая накатил да забылся, а то читаешь новость за новостью ну такой бред несёт уму непостежимо
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Ответ Мага осторожный
Что он тогда в Беллаторе забыл? Зачем туда попёрся? Его там списали со счётов, теперь умничает что надо тут оставаться. И вообще, какое его дело куда кто едет? Без него решат кому где лучше
В хоккее такая же тема сейчас, многие ветераны , тренеры ,эксперты,те же звёзды НХЛ в прошлом,не понимют почему российские игроки уезжают за кордон ))
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Ну,что ни говори,но американцы как раз таки очень хорошо умеют делать шоу. Посмотришь иногда выступление звёзд,так там такая атмосфера передается даже через экран).Если веришь в свои силы,что сможешь пробиться в элиту,в топ ЮФС допустим,то хорошие деньги сможешь заработать.
А,в российских ММА иной раз такой колхоз творится ,что аж стыдно становится за них. В бою Минеева с Исмаиловым на Минеева напало человек десять. Может и постановка ,но смотрелось очень ущербно. Короче,красиво надо делать. Про наш казахстанский шой бизнес,я вообще громко промолчу.
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