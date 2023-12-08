Александр Шлеменко: «Скотт Кокер загнал Bellator в долги»

Шлеменко раскритиковал Скотта Кокера за работу на посту президента Bellator.

«На бумаге сразу конкурент . Если раньше лига была не конкурент, сейчас это конкретный конкурент, за счет покупки Bellator. Это первое. Остальное зависит от желания. UFC в своем начале тоже был не UFC.

Вспомним Bellator, в котором я был. Когда руководителем был Бьорн Ребни, лига вышла на самоокупаемость. Они приносили деньги. полностью загнал Bellator в долги. Началась стагнация. Роста нет. При Ребни рейтинги и бойцы были лучше.

Были свои звезды, а не купленные у кого-то. Поэтому все зависит от руководства. Если оно будет заинтересовано в развитии, все может стрельнуть на медийном уровне», – сказал экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко.

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