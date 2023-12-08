Александр Шлеменко: «Скотт Кокер загнал Bellator в долги»

Теги MMA Александр Шлеменко Скотт Кокер Bellator Бьорн Ребни Бокс/MMA/UFC

Шлеменко раскритиковал Скотта Кокера за работу на посту президента Bellator.

«На бумаге PFL сразу конкурент UFC. Если раньше лига была не конкурент, сейчас это конкретный конкурент, за счет покупки Bellator. Это первое. Остальное зависит от желания. UFC в своем начале тоже был не UFC.

Вспомним Bellator, в котором я был. Когда руководителем был Бьорн Ребни, лига вышла на самоокупаемость. Они приносили деньги. Скотт Кокер полностью загнал Bellator в долги. Началась стагнация. Роста нет. При Ребни рейтинги и бойцы были лучше.

Были свои звезды, а не купленные у кого-то. Поэтому все зависит от руководства. Если оно будет заинтересовано в развитии, все может стрельнуть на медийном уровне», – сказал экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко.

У UFC новый конкурент – его спонсируют арабы. На их деньги купили вторую лигу мира, где дрался Федор

Шлеменко сказал, что пьет на Новый год: «На столе будет морс и иван-чай»

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1 комментарий
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загнал в долги потому что бухал!
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