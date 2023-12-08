Александр Шлеменко: «Скотт Кокер загнал Bellator в долги»
Шлеменко раскритиковал Скотта Кокера за работу на посту президента Bellator.
«На бумаге PFL сразу конкурент UFC. Если раньше лига была не конкурент, сейчас это конкретный конкурент, за счет покупки Bellator. Это первое. Остальное зависит от желания. UFC в своем начале тоже был не UFC.
Вспомним Bellator, в котором я был. Когда руководителем был Бьорн Ребни, лига вышла на самоокупаемость. Они приносили деньги. Скотт Кокер полностью загнал Bellator в долги. Началась стагнация. Роста нет. При Ребни рейтинги и бойцы были лучше.
Были свои звезды, а не купленные у кого-то. Поэтому все зависит от руководства. Если оно будет заинтересовано в развитии, все может стрельнуть на медийном уровне», – сказал экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко.
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