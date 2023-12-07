Шлеменко – о судействе в первом бою с Иличем: «Оказалось, что тот рефери работал на менеджера серба»

Александр Шлеменко усомнился в честности судьи первого боя с Иличем.

«Судья рано остановил бой мой бой с Александром Иличем. Я мог продолжить. Советую всем посмотреть промо, где я говорю про остановку на фоне кадров из поединка.

Я стоял на руках, не коснулся головой настила. Причем, когда меня бил Илич, голова не тряслась, не отлетала.

Удары наносились только для того, чтобы произвести впечатление на судью. Он сильно испугался и сказал «стоп», не предупредив ни разу.

Обычно судьи говорят: «Защищайся, иначе остановлю». Этого не было. Мне товарищ скинул информацию. Оказывается, что этот судья Михаэль Вахтер работает на менеджера Илича.

Я бы хотел, чтобы на нашем поединке работал простой русский судья. У нас много хороших судей из Союза ММА. Они хорошо работают. Зачем нам брать иностранцев?

У нас какая-то тема, что все иностранное лучше, чем наше. Поставим иностранного рефери на главный бой, если выступает зарубежный боец. Рефери потом натворил делов, деньги забрал и уехал. А вы живите, как хотите», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

Напомним, 15 декабря Александр Шлеменко подерется с на 15. Летом-2022 Илич нокаутировал Шлеменко в первом раунде.

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