Блахович – Ракичу: «Радуйся, что я не сломаю тебя и в этот раз»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Александр Ракич Бокс/MMA/UFC

Ян Блахович прокомментировал отмену поединка с Александром Ракичем.

Бой должен был пройти 20 января на турнире UFC 297. В срыве поединка Ракич обвинил польского бойца.

«Сначала он плакал из-за того, что я сломал его. Теперь он плачет, потому что мне нужно залечить травму. Радуйся, что я не сломаю тебя и в этот раз.

А теперь можешь уйти и продолжать плакать», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович.

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