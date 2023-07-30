Судейские карточки боя Перейры и Блаховича: рефери Клири и Маккарти отдали Алексу последний раунд
В Солт-Лейк-Сити (Юта) проходит турнир UFC 291, в соглавном событии которого прошел бой в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Яном Блаховичем.
Перейра победил раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29).
Судьи Дерек Клири и Рон Маккарти отдали Перейре второй и третий раунды. По мнению Юнихиро Камиодзо, Блахович забрал первый и третие пятиминутки.
Перейра победил Блаховича раздельным решением судей на UFC 291
После боя с Анкалаевым такую пургу он нес!