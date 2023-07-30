Судейские карточки боя Перейры и Блаховича: рефери Клири и Маккарти отдали Алексу последний раунд

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Алекс Перейра UFC 291 Бокс/MMA/UFC

В Солт-Лейк-Сити (Юта) проходит турнир UFC 291, в соглавном событии которого прошел бой в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Яном Блаховичем.

Перейра победил раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29).

Судьи Дерек Клири и Рон Маккарти отдали Перейре второй и третий раунды. По мнению Юнихиро Камиодзо, Блахович забрал первый и третие пятиминутки.

Перейра победил Блаховича раздельным решением судей на UFC 291

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7 комментариев

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Barabakan
Ждём комментарии Блаховича.
После боя с Анкалаевым такую пургу он нес!
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RAMIK
Очередной скандал.
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Рамазан Магомедов
Ответ Арни Терминатор
юфс филиал хадкора?
если ты про нечестное судейство то я бы с тобой поспорил. На хардкоре куда адекватнее судейство чем в юфс или боксе))
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Арни Терминатор
юфс филиал хадкора?
+1
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Арни Терминатор
Ответ Рамазан Магомедов
если ты про нечестное судейство то я бы с тобой поспорил. На хардкоре куда адекватнее судейство чем в юфс или боксе))
хадкора я знаю по скандалу, а вот про судейство не в курсе был.не абессутте.
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