Судейские карточки боя Перейры и Блаховича: рефери Клири и Маккарти отдали Алексу последний раунд

В Солт-Лейк-Сити (Юта) проходит турнир UFC 291, в соглавном событии которого прошел бой в полутяжелом весе между и .

Перейра победил раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29).

Судьи Дерек Клири и Рон Маккарти отдали Перейре второй и третий раунды. По мнению Юнихиро Камиодзо, Блахович забрал первый и третие пятиминутки.

Перейра победил Блаховича раздельным решением судей на UFC 291