Блахович ответил на вызова Анкалаева: «Не забудь взять с собой ходунки»

Ян Блахович отреагировал на вызов Магомеда Анкалаева.

«Если ты хочешь реванш, то нет проблем. Только не забудь прихватить с собой это», – написал в соцсетях, сопроводив публикацию фотографией ходунков.

Первый поединок между Блаховичем и прошел в декабре-2022 и завершился ничьей.

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