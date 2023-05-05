Блахович ответил на вызова Анкалаева: «Не забудь взять с собой ходунки»
Ян Блахович отреагировал на вызов Магомеда Анкалаева.
«Если ты хочешь реванш, то нет проблем. Только не забудь прихватить с собой это», – написал Ян Блахович в соцсетях, сопроводив публикацию фотографией ходунков.
Первый поединок между Блаховичем и Магомедом Анкалаевым прошел в декабре-2022 и завершился ничьей.
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Думаю, после второго боя, если он состоится, у тебя не будет ни повода, ни желания острить в адрес Магомеда.