Блахович ответил на вызова Анкалаева: «Не забудь взять с собой ходунки»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Магомед Анкалаев Бокс/MMA/UFC

Ян Блахович отреагировал на вызов Магомеда Анкалаева.

«Если ты хочешь реванш, то нет проблем. Только не забудь прихватить с собой это», – написал Ян Блахович в соцсетях, сопроводив публикацию фотографией ходунков.

Первый поединок между Блаховичем и Магомедом Анкалаевым прошел в декабре-2022 и завершился ничьей.

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4 комментария

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Spitamen Gonzales
Ян забыл, как растасканный после схватки буквально признал своё поражение ( что было вполне очевидным)
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hala18
Он и без ног тебя в итоге переиграл. Думаю будет намного более агрессивный Анкалаев в реванше, осторожность ему не приносила плоды, пока ситуация не заставила рисковать, где он показал свое мастерство и дух, в тот момент, когда уже все болельщики начали сильно нервничать.
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EG.52
Вот так по сути выигранный бой Анкалаева в сознании пшека со временем превратился в поражение. Какой нафиг реванш?))
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Салимгирай
Польский товарищ-то с гнильцой оказался. Ты в октагоне пытался ему руку поднимать, теперь о реванше заговорил.
Думаю, после второго боя, если он состоится, у тебя не будет ни повода, ни желания острить в адрес Магомеда.
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