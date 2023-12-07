Ракич сообщил, что Блахович снялся с боя: «Легендарная собачья чушь»

Александр Ракич сообщил, что бой с Яном Блаховичем отменен.

«Ты никогда не проиграешь в реванше, если во второй раз сольешься. Легендарная собачья чушь», – написал в соцсетях австрийский полутяжеловес UFC Александр Ракич.

Напомним, что Блахович и Ракич должны были подраться в январе-2024 на UFC 297. В мае-2022 они дрались на UFC on ESPN 36: тогда Ракич проиграл из-за травмы колена.

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