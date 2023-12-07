Ракич вызвал Прохазку после вылета Блаховича: «Посмотрим, есть ли у самурая яйца»
Александр Ракич намекнул на возможный бой с Иржи Прохазкой.
«Дана Уайт и Мик Мейнард, давайте посмотрим, есть ли у самурая яйца выйти на бой 21 января», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Александр Ракич.
Прохазка в последний раз дрался в ноябре-2023, проиграв нокаутом Алексу Перейре. Ракич не выходил в октагон с мая-2022 года, когда травмировал колено в бою с Яном Блаховичем.
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