Ракич вызвал Прохазку после вылета Блаховича: «Посмотрим, есть ли у самурая яйца»

Александр Ракич намекнул на возможный бой с Иржи Прохазкой.

«Дана Уайт и Мик Мейнард, давайте посмотрим, есть ли у самурая яйца выйти на бой 21 января», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Александр Ракич.

в последний раз дрался в ноябре-2023, проиграв нокаутом . Ракич не выходил в октагон с мая-2022 года, когда травмировал колено в бою с .

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