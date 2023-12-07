Ракич вызвал Прохазку после вылета Блаховича: «Посмотрим, есть ли у самурая яйца»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Александр Ракич Иржи Прохазка Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Александр Ракич намекнул на возможный бой с Иржи Прохазкой.

«Дана Уайт и Мик Мейнард, давайте посмотрим, есть ли у самурая яйца выйти на бой 21 января», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Александр Ракич.

Прохазка в последний раз дрался в ноябре-2023, проиграв нокаутом Алексу Перейре. Ракич не выходил в октагон с мая-2022 года, когда травмировал колено в бою с Яном Блаховичем.

Ракич сообщил, что Блахович снялся с боя: «Легендарная собачья чушь»

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3 комментария
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По-моему он их недавно в снегу спрятал🤭
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Вызывать чувака, который 3 недели назад проиграл нокаутом, И потом говорить, что у него нет яиц? Да уж, Ракич..молодец
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Не красиво от серба. Иржи после глухого нокаута. Между бойцами обязана быть солидарность и какая-то трудовая этика.
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