Блахович перенес операцию на локте: «Восстановлюсь через три недели и вернусь в октагон»

Теги травмы UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Бокс/MMA/UFC

Ян Блахович перенес операцию на правом локте.

«Говорят, что спорт – это полезно. Точно не профессиональный. Несмотря на то, что я уделяю много времени восстановлению, травмы – это часть моей жизни.

Знал, что рано или поздно мне придется лечь под нож. Я восстановлюсь через три недели и вернусь в октагон, чтобы подраться в конце этого года», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Ян Блахович.

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Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

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