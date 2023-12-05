Обновление рейтингов UFC: Царукян обошел Чендлера и стал 4-м в легком весе

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Майкл Чендлер Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Арман Царукян Рафаэль Физиев Бенеил Дариуш Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян занял 4-е место в рейтинге легкого веса UFC.

Ранее эту позицию занимал Бенеил Дариуш, которого Царукян нокаутировал в ночь на 3 декабря в Остине (Техас).

Арман также обошел Майкла Чендлера, Матеуша Гамрота и Рафаэля Физиева.

Чемпион дивизиона – Ислам Махачев. Первые три позиции занимают Чарльз Оливейра, Джастин Гейджи и Дастин Порье.

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2 комментария
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учитывая то, как царукян возился в предпоследнем бою с чуваком из нижней части топ-15, рановато ему выходить против махачева. будет уничтожение.
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