Обновление рейтингов UFC: Царукян обошел Чендлера и стал 4-м в легком весе
Арман Царукян занял 4-е место в рейтинге легкого веса UFC.
Ранее эту позицию занимал Бенеил Дариуш, которого Царукян нокаутировал в ночь на 3 декабря в Остине (Техас).
Арман также обошел Майкла Чендлера, Матеуша Гамрота и Рафаэля Физиева.
Чемпион дивизиона – Ислам Махачев. Первые три позиции занимают Чарльз Оливейра, Джастин Гейджи и Дастин Порье.
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