Обновление рейтингов UFC: Царукян обошел Чендлера и стал 4-м в легком весе

Арман Царукян занял 4-е место в рейтинге легкого веса UFC.

Ранее эту позицию занимал , которого Царукян нокаутировал в ночь на 3 декабря в Остине (Техас).

также обошел , Матеуша Гамрота и .

Чемпион дивизиона – . Первые три позиции занимают Чарльз Оливейра, Джастин Гейджи и Дастин Порье.

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