Арман Царукян: «Вероятность, что Оливейра снова проиграет Махачеву – 99%. Титульник должен получить я»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян надеется обогнать Чарльза Оливейру в титульной гонке.

«Считаю, что могу получить титульный шанс раньше, чем Оливейра. Он снялся с последнего боя, выиграл у Бенеила Дариуша и уступил Исламу. Вероятность, что он снова проиграет – 99%.

Если руководители промоушена хотят организовать этот бой, то пожалуйста. Но если они заинтересованы в новом поколении, то титульник должен получить я. Докажу, что я лучший боец дивизиона», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Царукян за минуту вырубил Дариуша и хочет титульник в UFC. Реванш с Махачевым все реальнее

Арман Царукян: «Люблю Россию, но флаг Армении подходит мне больше»

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вероятность что Царукян снова проиграет те же 99 процентов.
+8
-1
+7
Вырубите его уже кто нибудь
+8
-2
+6
Хороший Арман боец
Ну слишком его много стало)простите извините
+3
-1
+2
Никто тебе ничего не должен
+3
-2
+1
Арману лучше не торопиться. идеальный вариант, Ислам выигрывает Оливейру и поднимается в весе, а Арман в это время идет за титулом . Думаю они с Исламом больше не подерутся🤷‍♂️
0
0
0
Ответ Анастасия Плинтусова
Хороший Арман боец Ну слишком его много стало)простите извините
Анастасия, а кому сейчас легко. Надо титульник зарабатывать. В клетке ты должен быть сконцентрированным, суровым и беспощадным, а вне клетки, расслабить все свои нервные окончания и бесконечно делать ля ля, чем Арман и занимается. Молодой, ля ля лёй, пусть говорит э.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий