Арман Царукян: «Вероятность, что Оливейра снова проиграет Махачеву – 99%. Титульник должен получить я»
Арман Царукян надеется обогнать Чарльза Оливейру в титульной гонке.
«Считаю, что могу получить титульный шанс раньше, чем Оливейра. Он снялся с последнего боя, выиграл у Бенеила Дариуша и уступил Исламу. Вероятность, что он снова проиграет – 99%.
Если руководители промоушена хотят организовать этот бой, то пожалуйста. Но если они заинтересованы в новом поколении, то титульник должен получить я. Докажу, что я лучший боец дивизиона», – сказал легковес UFC Арман Царукян.
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Ну слишком его много стало)простите извините