Арман Царукян: «Вероятность, что Оливейра снова проиграет Махачеву – 99%. Титульник должен получить я»

Арман Царукян надеется обогнать Чарльза Оливейру в титульной гонке.

«Считаю, что могу получить титульный шанс раньше, чем . Он снялся с последнего боя, выиграл у и уступил . Вероятность, что он снова проиграет – 99%.

Если руководители промоушена хотят организовать этот бой, то пожалуйста. Но если они заинтересованы в новом поколении, то титульник должен получить я. Докажу, что я лучший боец дивизиона», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

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