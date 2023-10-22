Махачев против реванша с Оливейрой: «В легком весе сейчас в топе много сбитых летчиков»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев объяснил, почему не хочет драться с Чарльзом Оливейрой.

«Оливейра ничего нового не покажет, все будет, как и в первый раз. Я думаю, что в моем весе все уже перебили друг друга. Все вокруг сбитые летчики.

Оливейра кого-то бил, а затем проигрывал, Гейджи. Опять Порье кого-то победит, а потом проиграет. Потому я говорю, что нужно определить реального претендента.

Поэтому меня очень мотивирует второй пояс, там есть хорошая конкуренция. Может быть, задержусь там, если удастся», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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С кем дальше драться Исламу Махачеву?

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9 комментариев

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<~Inter~>
Ответ Александр Суряев
Что за бред, Оливейра никому другому не проигрывал уже шесть лет. Однозначно должен быть второй бой с ним, если оставаться в весе.
Так у Ислама сейчас отличный шанс в полусреднем. Ни Эдвардс, ни Колби не кажутся непобедимыми для него. А в случае боя с Оливейрой придётся после обязательно драться с Гейджи, который в простое будет почти год ждать свой шанс
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h4ww7xkqkz
Ответ Александр Суряев
Что за бред, Оливейра никому другому не проигрывал уже шесть лет. Однозначно должен быть второй бой с ним, если оставаться в весе.
Оливейра ничего не показал в первом бою,во втором тоже не покажет
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Александр Суряев
Что за бред, Оливейра никому другому не проигрывал уже шесть лет. Однозначно должен быть второй бой с ним, если оставаться в весе.
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The white crow
Ответ Александр Суряев
Что за бред, Оливейра никому другому не проигрывал уже шесть лет. Однозначно должен быть второй бой с ним, если оставаться в весе.
Оливейра от каждого отлетал в нокдаун
Гэджи, Пюре, Чендлер, Оливейра равные бойцы, которые могут друг друга по кругу побеждать, но против Махачева ноль шансов
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⚽️Juve⚽️
Ответ Александр Суряев
Что за бред, Оливейра никому другому не проигрывал уже шесть лет. Однозначно должен быть второй бой с ним, если оставаться в весе.
Ты хочешь полгода ждать этот бой, что бы снова увидеть полный декласс? Шанс конечно можно дать , можно и остальным по три шанса дать , но реально если не лаки парня какой нить ,он всех без напряга перебьёт .наоборот ислам уйдёт , и оливейра с остальными пусть борются за титул ,против ислама шансов нет , только время прождём
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⚽️Juve⚽️
Ответ sanek maloi
Столько пафоса теперь от Легенды слушать, зато после Австралии столько нытья было про восстановление. Посмотрим на него не в Абу Даби и хотя бы с легковесами или он до пенсии на шерстяном острове собрался выступать)))
А ты до пенсии собрался следить за дагестанскими бойцами ?))
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⚽️Juve⚽️
Ответ sanek maloi
Столько пафоса теперь от Легенды слушать, зато после Австралии столько нытья было про восстановление. Посмотрим на него не в Абу Даби и хотя бы с легковесами или он до пенсии на шерстяном острове собрался выступать)))
Тебе стоит другим спортом увлечься , походу доминация бородачей в юфс надолго
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