Махачев против реванша с Оливейрой: «В легком весе сейчас в топе много сбитых летчиков»
Ислам Махачев объяснил, почему не хочет драться с Чарльзом Оливейрой.
«Оливейра ничего нового не покажет, все будет, как и в первый раз. Я думаю, что в моем весе все уже перебили друг друга. Все вокруг сбитые летчики.
Оливейра кого-то бил, а затем проигрывал, Гейджи. Опять Порье кого-то победит, а потом проиграет. Потому я говорю, что нужно определить реального претендента.
Поэтому меня очень мотивирует второй пояс, там есть хорошая конкуренция. Может быть, задержусь там, если удастся», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Исторический нокаут от Махачева: за три минуты вырубил Волкановски и защитил пояс
Гэджи, Пюре, Чендлер, Оливейра равные бойцы, которые могут друг друга по кругу побеждать, но против Махачева ноль шансов