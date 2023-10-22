Махачев против реванша с Оливейрой: «В легком весе сейчас в топе много сбитых летчиков»

Ислам Махачев объяснил, почему не хочет драться с Чарльзом Оливейрой.

« ничего нового не покажет, все будет, как и в первый раз. Я думаю, что в моем весе все уже перебили друг друга. Все вокруг сбитые летчики.

Оливейра кого-то бил, а затем проигрывал, Гейджи. Опять Порье кого-то победит, а потом проиграет. Потому я говорю, что нужно определить реального претендента.

Поэтому меня очень мотивирует второй пояс, там есть хорошая конкуренция. Может быть, задержусь там, если удастся», – сказал чемпион в легком весе .

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С кем дальше драться Исламу Махачеву?