Ковингтон – о Чимаеве: «UFC пытался организовать нам бой, но Хамзат оказался клоуном. На него нельзя положиться»

Колби Ковингтон высказался о срыве боя с Хамзатом Чимаевым.

«Руководство UFC планировало организовать мне поединок с этим засранцем, но оказался клоуном. Когда он провалил взвешивание [перед боем с ], то просто рассмеялся, выставив сотрудников этого прекрасного промоушена какими-то дураками.

Он улыбался, а ведь из-за него был отменен главный бой вечера. На него нельзя положиться. Этому человеку не стоит доверять», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

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