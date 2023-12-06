Ковингтон – о Чимаеве: «UFC пытался организовать нам бой, но Хамзат оказался клоуном. На него нельзя положиться»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон высказался о срыве боя с Хамзатом Чимаевым.

«Руководство UFC планировало организовать мне поединок с этим засранцем, но Чимаев оказался клоуном. Когда он провалил взвешивание [перед боем с Нейтом Диазом], то просто рассмеялся, выставив сотрудников этого прекрасного промоушена какими-то дураками.

Он улыбался, а ведь из-за него был отменен главный бой вечера. На него нельзя положиться. Этому человеку не стоит доверять», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

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4 комментария
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Да все знают что чимаев воздухан
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Ответ mario-romario
А причем тут бой с диазом? Он в отличии от тебя не очконул.
Тут про то что поступок не профессиональный.
Всем понятно что Ковингтон тот еще балабол
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Ответ S.Laposter
Тут про то что поступок не профессиональный. Всем понятно что Ковингтон тот еще балабол
Ну он пытается выдать что типа поединок не состоялся на потому что колба испугался, а потому что Хамзат не профессионал
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