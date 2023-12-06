Ковингтон – о Чимаеве: «UFC пытался организовать нам бой, но Хамзат оказался клоуном. На него нельзя положиться»
Колби Ковингтон высказался о срыве боя с Хамзатом Чимаевым.
«Руководство UFC планировало организовать мне поединок с этим засранцем, но Чимаев оказался клоуном. Когда он провалил взвешивание [перед боем с Нейтом Диазом], то просто рассмеялся, выставив сотрудников этого прекрасного промоушена какими-то дураками.
Он улыбался, а ведь из-за него был отменен главный бой вечера. На него нельзя положиться. Этому человеку не стоит доверять», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.
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Всем понятно что Ковингтон тот еще балабол