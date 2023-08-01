Чимаев обвинил Ковингтона в срыве боя: «Парень просто не хочет, UFC ему 4-5 раз предлагали»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев заявил, что Колби Ковингтон отказался от их боя.

«Конечно, бой возможен, если парень согласится. Но он просто не хочет. Четыре или пять раз, точно не помню, UFC пытались сделать этот бой.

Но Колби не соглашался и до сих пор не согласен. Я не знаю, хочет ли он бои. Он ни с кем не дерется, с другими тоже не разговаривает», – сказал непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев.

Чимаев – о провале весогонки перед боем с Диазом: «Врачи хотели забрать меня в больницу, тогда бы я вообще не вышел драться»

Чимаев объяснил, почему не возвращается жить в Чечню: «У меня в Швеции тренеры, с которыми я хочу дойти до конца»

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2 комментария

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Егор Крид58
Колби не хочет драться с бойцами, которые выходят на пик карьеры(исключение бой за титул)
за 6 лет Колби подрался.
старик Майя
старик Лоулер
Вудли - который уже был на дне
Масвидаль - тут и так все понятно
единственный Топ боец - Рафаэль Дос Аньес(ну даже он не прогрессирует как боец года 4)
+5
-1
+4
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