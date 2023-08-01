Чимаев обвинил Ковингтона в срыве боя: «Парень просто не хочет, UFC ему 4-5 раз предлагали»

Хамзат Чимаев заявил, что Колби Ковингтон отказался от их боя.

«Конечно, бой возможен, если парень согласится. Но он просто не хочет. Четыре или пять раз, точно не помню, UFC пытались сделать этот бой.

Но Колби не соглашался и до сих пор не согласен. Я не знаю, хочет ли он бои. Он ни с кем не дерется, с другими тоже не разговаривает», – сказал непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев.

Чимаев – о провале весогонки перед боем с Диазом: «Врачи хотели забрать меня в больницу, тогда бы я вообще не вышел драться»

Чимаев объяснил, почему не возвращается жить в Чечню: «У меня в Швеции тренеры, с которыми я хочу дойти до конца»