Колби назвал Махачева оппонентом мечты: «Бой №1, США против России, Рокки против Драго»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Ислам Махачев Дональд Трамп Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон объяснил, почему хочет драться с Исламом Махачевым.

«Бой мечты №1 – Ислам Махачев. Это денежная афиша. Нам нужно уладить вопрос: США против России, Рокки против Драго.

Все говорят, что он такой, он сякой. Выйдя против меня, Ислам встретит настоящего бойца. Ему надо перестать мухлевать с весом и встретиться со мной.

Махачев должен подраться с настоящим американским чемпионом и любимцем Дональда Трампа. До встречи», – сказал бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон.

Махачев – о возможном бое с Ковингтоном: «Я всегда за трэшток, но в меру. Это шоу и часть бизнеса»

Махачев – о статусе запасного в бою Эдвардса и Ковингтона: «Зависит от предложения, но хотелось бы полноценный лагерь»

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14 комментариев
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забавно что американец будет больше похож на драго, а "русский" на рокки
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Драго это Волков и он уже отлетел от чернокожего друга Рокки, хотя по фильму должно быть иначе)
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Ответ mario-romario
Причем отлетел от обоих черных мужиков😀
Ну справедливости ради Волков чернокожих тоже побеждал, как минимум один из них даже из США.
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Ответ Анастасия Плинтусова
Да если Колби выйграет,то будет этот бой точно) А если эдвардс то ислам будет пока в легком)
При всем уважении что такого есть у Эдвардса, чего нет у Ислама?
Единственное препятствие к этому бою - его будет сложно раскрутить, потому что Леон скучный.
+6
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Да если Колби выйграет,то будет этот бой точно)
А если эдвардс то ислам будет пока в легком)
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если добавить треш ток, то по ожиданию выйдет бой на второе место, после Хабиба и Конора
+3
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Ответ Fizkultprivet
Драго это Волков и он уже отлетел от чернокожего друга Рокки, хотя по фильму должно быть иначе)
Причем отлетел от обоих черных мужиков😀
+3
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+3
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США против эмирата "Кавказ"
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А кто из них будет за «Драго»?
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Чет Колби явно закончился.
От трештока времен с боев с Камару и след простыл
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Очко Колби не сжималас когда говорил про бой США:Россия )))
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