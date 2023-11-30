Колби назвал Махачева оппонентом мечты: «Бой №1, США против России, Рокки против Драго»

Колби Ковингтон объяснил, почему хочет драться с Исламом Махачевым.

«Бой мечты №1 – . Это денежная афиша. Нам нужно уладить вопрос: США против России, Рокки против Драго.

Все говорят, что он такой, он сякой. Выйдя против меня, Ислам встретит настоящего бойца. Ему надо перестать мухлевать с весом и встретиться со мной.

Махачев должен подраться с настоящим американским чемпионом и любимцем . До встречи», – сказал бывший временный чемпион в полусреднем весе .

Махачев – о возможном бое с Ковингтоном: «Я всегда за трэшток, но в меру. Это шоу и часть бизнеса»

Махачев – о статусе запасного в бою Эдвардса и Ковингтона: «Зависит от предложения, но хотелось бы полноценный лагерь»