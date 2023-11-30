Колби назвал Махачева оппонентом мечты: «Бой №1, США против России, Рокки против Драго»
Колби Ковингтон объяснил, почему хочет драться с Исламом Махачевым.
«Бой мечты №1 – Ислам Махачев. Это денежная афиша. Нам нужно уладить вопрос: США против России, Рокки против Драго.
Все говорят, что он такой, он сякой. Выйдя против меня, Ислам встретит настоящего бойца. Ему надо перестать мухлевать с весом и встретиться со мной.
Махачев должен подраться с настоящим американским чемпионом и любимцем Дональда Трампа. До встречи», – сказал бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон.
Махачев – о возможном бое с Ковингтоном: «Я всегда за трэшток, но в меру. Это шоу и часть бизнеса»
Махачев – о статусе запасного в бою Эдвардса и Ковингтона: «Зависит от предложения, но хотелось бы полноценный лагерь»
Единственное препятствие к этому бою - его будет сложно раскрутить, потому что Леон скучный.
А если эдвардс то ислам будет пока в легком)
От трештока времен с боев с Камару и след простыл