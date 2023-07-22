Колби Ковингтон: «Чимаев испугался драться со мной. Он не профессионал, а маленький дурачок»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон заявил, что Хамзат Чимаев избегает поединка с ним.

«Мне предлагали бой с Чимаевым. Я был готов прикончить его, но он испугался. Он не профессионал, а маленький дурачок. Чимаев сбежал из дивизиона. Он боится драться со мной. Он только говорит в интернете, но не идет в октагон», – заявил боец UFC Колби Ковингтон.

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4 комментария

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Кирилл Конопельченко
Ответ mqh9pzrxgf
Справедливости ради чимаев бы уничтожил колби
Пусть сначала свой вес победит
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Профессор из Кобхэма
Ответ mqh9pzrxgf
Справедливости ради чимаев бы уничтожил колби
С чего бы это вдруг боец с выносливостью на 1,5 раунда уничтожит Колби?
Вижу Колби огромным фаворитом.
+6
-1
+5
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