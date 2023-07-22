Колби Ковингтон: «Чимаев испугался драться со мной. Он не профессионал, а маленький дурачок»

Колби Ковингтон заявил, что Хамзат Чимаев избегает поединка с ним.

«Мне предлагали бой с Чимаевым. Я был готов прикончить его, но он испугался. Он не профессионал, а маленький дурачок. Чимаев сбежал из дивизиона. Он боится драться со мной. Он только говорит в интернете, но не идет в октагон», – заявил боец UFC Колби Ковингтон.

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