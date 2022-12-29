Штырков назвал апсет года: «Шлеменко – Илич. Реально грустная жопа»

Российский полутяжеловес RCC Иван Штырков заявил, что считает поражение в поединке с Александром Иличем главным апсетом 2022 года.

Напомним, что 27 августа россиянин сенсационно проиграл сопернику из Сербии техническим нокаутом на первой минуте боя.

«Шлеменко – Илич. Это было видно по реакции всего российского мира ММА: «Опс, ОПСет». Реально грустная жопа, потому что многие переживали, верили и топили за Саню.

А поединок быстро закончился и такому окончанию ничто не предвещало. Саня – опытный боец, но и от таких поражений никто не застрахован.

Это поражение было одним из самых громких за прошедший год. Я не мог предсказать, что он проиграет, а здесь так получилось, что все офигели», – сказал Штырков.

Сульянов жестко раскритиковал Шлеменко: «Это ###### двуличие. Он говорил, что нужно разогнать поп-ММА, а затем он кайфанул от драки на стердауне»