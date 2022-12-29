Штырков назвал апсет года: «Шлеменко – Илич. Реально грустная жопа»

Теги Александр Шлеменко Иван Штырков RCC Александр Илич Бокс/MMA/UFC

Российский полутяжеловес RCC Иван Штырков заявил, что считает поражение Александра Шлеменко в поединке с Александром Иличем главным апсетом 2022 года.

Напомним, что 27 августа россиянин сенсационно проиграл сопернику из Сербии техническим нокаутом на первой минуте боя.

«Шлеменко – Илич. Это было видно по реакции всего российского мира ММА: «Опс, ОПСет». Реально грустная жопа, потому что многие переживали, верили и топили за Саню.

А поединок быстро закончился и такому окончанию ничто не предвещало. Саня – опытный боец, но и от таких поражений никто не застрахован.

Это поражение было одним из самых громких за прошедший год. Я не мог предсказать, что он проиграет, а здесь так получилось, что все офигели», – сказал Штырков.

Сульянов жестко раскритиковал Шлеменко: «Это ###### двуличие. Он говорил, что нужно разогнать поп-ММА, а затем он кайфанул от драки на стердауне»

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2 комментария

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DrDro
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Александра публично ещё никто так не называл...
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Spirt Ru
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Не понял,он про кого? Про ,Илича или про Шлеменко?
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