Кормье считает, что Царукян должен подраться с Порье: «Это привнесет стабильность в легкий дивизион»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Даниэль Кормье UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье считает, что Арман Царукян должен провести бой с Дастином Порье.

«Если Ислам Махачев подерется в начале следующего года, то Царукян должен встретиться с Порье на UFC 300. Дастин хочет выступить на этом турнире, который, как мы знаем, состоится в апреле.

Если Царукян пройдет Порье, то успеет вернуться до конца года и провести реванш с Махачевым. А если победит Дастин, то на титульный бой будет претендовать он. Выше него в титульной гонке будет только Джастин Гейджи. Это привнесет стабильность в легкий дивизион», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

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4 комментария
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такой бой и сделают, скриньте
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Фифти-фифти бой. От Порье можно и отлететь. Но победа над ним прочно укрепит позиции.
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А Гейджи что делать?))
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Ответ Джони Му
А Гейджи что делать?))
С гамротом выйти раз на раз 😀
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