Кормье считает, что Царукян должен подраться с Порье: «Это привнесет стабильность в легкий дивизион»

Даниэль Кормье считает, что Арман Царукян должен провести бой с Дастином Порье.

«Если Ислам Махачев подерется в начале следующего года, то Царукян должен встретиться с Порье на UFC 300. хочет выступить на этом турнире, который, как мы знаем, состоится в апреле.

Если Царукян пройдет Порье, то успеет вернуться до конца года и провести реванш с Махачевым. А если победит Дастин, то на титульный бой будет претендовать он. Выше него в титульной гонке будет только . Это привнесет стабильность в легкий дивизион», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

Арман Царукян: «Вероятность, что Оливейра снова проиграет Махачеву – 99%. Титульник должен получить я»

Обновление рейтингов UFC: Царукян обошел Чендлера и стал четвертым в легком весе