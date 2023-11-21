Порье намекнул на участие в турнире UFC 300: «Работаем кое над чем»

Дастин Порье может вернуться в октагон в апреле-2024.

«Работаем кое над чем. 300», – написал в соцсетях бывший временный чемпион UFC Дастин Порье.

В последний раз Порье дрался в июле-2023, проиграв нокаутом в бою за пояс BMF. Турнир UFC 300 должен состояться в апреле-2024, но точная дата и место проведения пока неизвестны.

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