Хукер считает, что Махачев не рискнет драться с Царукяном: «Все бы предпочли увидеть его бой с Конором»
Дэн Хукер не верит, что Ислам Махачев даст реванш Арману Царукяну.
«Бой с Царукяном? Это слишком рискованно для Махачева. Все бы предпочли увидеть его бой с Конором или Порье», – сказал новозеландский легковес UFC Дэн Хукер, проигравший Исламу Махачеву в первом раунде на UFC 267 в 2021 году.
Напомним, что Махачев и Царукян дрались в 2019 году на турнире в Санкт-Петербурге, тогда единогласным решением судей победил Ислам.
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