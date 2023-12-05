Хукер считает, что Махачев не рискнет драться с Царукяном: «Все бы предпочли увидеть его бой с Конором»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Конор Макгрегор Ислам Махачев Дэн Хукер Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Дэн Хукер не верит, что Ислам Махачев даст реванш Арману Царукяну.

«Бой с Царукяном? Это слишком рискованно для Махачева. Все бы предпочли увидеть его бой с Конором или Порье», – сказал новозеландский легковес UFC Дэн Хукер, проигравший Исламу Махачеву в первом раунде на UFC 267 в 2021 году.

Напомним, что Махачев и Царукян дрались в 2019 году на турнире в Санкт-Петербурге, тогда единогласным решением судей победил Ислам.

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1 комментарий
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Ну,если Махачев заявляет ,что хочет попробовать свои силы в более тяжёлом весе,то а своем весе он вообще должен смело двигаться. Но,бой конечно огонь. Очень бы хотелось посмотреть. Но,Армана и с Порье интересно было бы увидеть. Вообще потенциал не ясен до конца.
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