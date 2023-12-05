Хукер считает, что Махачев не рискнет драться с Царукяном: «Все бы предпочли увидеть его бой с Конором»

Дэн Хукер не верит, что Ислам Махачев даст реванш Арману Царукяну.

«Бой с ? Это слишком рискованно для Махачева. Все бы предпочли увидеть его бой с или », – сказал новозеландский легковес Дэн Хукер, проигравший в первом раунде на UFC 267 в 2021 году.

Напомним, что Махачев и Царукян дрались в 2019 году на турнире в Санкт-Петербурге, тогда единогласным решением судей победил Ислам.

Бобби Грин раскритиковал Царукяна: «Арман – ужасный боец, я засыпаю под его бои»

Хукер перенес операцию: «Всего лишь царапина. Хочу как можно скорее вернуться к тренировкам»