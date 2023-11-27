Даниэль Кормье: «За следующий год Махачев может подраться с Оливейрой, Гейджи и Порье»

Теги UFC MMA Дастин Порье Даниэль Кормье Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье считает, что Ислам Махачев может подраться три раза в 2024 году.

«Я думаю, что у Ислама Махачева есть возможность в следующем году провести три поединка. Он может подраться со всеми лучшими легковесами промоушена за последние 10 лет. Оливейра, Гейджи и Порье – все за один календарный год», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

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8 комментариев

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Tseren031293
Гэтжи и Порье с посредственными партером- белый хлеб для Махачева, несмотря на прошлое Джастина, как любят говорить в штатах.
Оливера из тройки самый опасный, но думаю правило Соннена сработает, да и Ислам в уверенности прибавил после финиша волка.
Ислам показал, что он может наказать в стойке Оливера/Волк, когда второй делал акцент на партере, Махачев потушил хайкиком.
В отличии от Хабиба в стойке соперникам Ислама нельзя зевать.
Поэтому наиболее интересный вариант- титульник в 77.
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Игорь Мельников
Хотелось бы увидеть реванш с Оливейрой. Гейтжи, а тем более дастина не заслужили реванш
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Роман Журавский
После реванша с Оливейрой было бы правильно побороться за второй пояс.
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Ramzes So2
Ответ Игорь Мельников
Хотелось бы увидеть реванш с Оливейрой. Гейтжи, а тем более дастина не заслужили реванш
лучше против победителя пары Эдвардс Ковингтон
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Денис Разумовский
А может и не подраться
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Pavel Nikolaev
Порье? Ты о чем, Кормье?
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Fizkultprivet
Ответ Tseren031293
Гэтжи и Порье с посредственными партером- белый хлеб для Махачева, несмотря на прошлое Джастина, как любят говорить в штатах. Оливера из тройки самый опасный, но думаю правило Соннена сработает, да и Ислам в уверенности прибавил после финиша волка. Ислам показал, что он может наказать в стойке Оливера/Волк, когда второй делал акцент на партере, Махачев потушил хайкиком. В отличии от Хабиба в стойке соперникам Ислама нельзя зевать. Поэтому наиболее интересный вариант- титульник в 77.
Хабиб тоже был довольно опасным в стойке, нокдауны оформлял только в путь.
0
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