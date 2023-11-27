Даниэль Кормье: «За следующий год Махачев может подраться с Оливейрой, Гейджи и Порье»
Даниэль Кормье считает, что Ислам Махачев может подраться три раза в 2024 году.
«Я думаю, что у Ислама Махачева есть возможность в следующем году провести три поединка. Он может подраться со всеми лучшими легковесами промоушена за последние 10 лет. Оливейра, Гейджи и Порье – все за один календарный год», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.
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Оливера из тройки самый опасный, но думаю правило Соннена сработает, да и Ислам в уверенности прибавил после финиша волка.
Ислам показал, что он может наказать в стойке Оливера/Волк, когда второй делал акцент на партере, Махачев потушил хайкиком.
В отличии от Хабиба в стойке соперникам Ислама нельзя зевать.
Поэтому наиболее интересный вариант- титульник в 77.