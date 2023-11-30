Менеджер сообщил, что Физиеву предлагали бой с Порье: «Из-за травмы Рафе еще полгода восстановления нужны»

Рафаэлю Физиеву предлагали бой с Дастином Порье после проигрыша Матеушу Гамроту.

«В больше зависит от того, как ты выступаешь. Можно победить, но она не придаст тебе никакого толчка, если она была скучной. Такая победа может помешать.

А бывают такие поражения... Приведу пример: нам недавно звонили и спрашивали, готов ли Рафа с подраться. Казалось бы, человек после поражения, но такой бой нам предложили.

Понятно, что Рафа из-за травмы в этот период не будет готов подраться, ему еще как минимум полгода нужно будет восстанавливаться. Но такие предложения поступают», – заявил менеджер Рафаэля Физиева Саят Абдрахманов.

Рафаэль Физиев проиграл из-за травмы колена, до этого он проиграл решением большинства судей.

Али Абдель-Азиз: «Хайлайты Гейджи – закончил победную серию Фергюсона и потушил хайп Физиева»

Рафаэль Физиев: «Сделал операцию. У меня была такая травма три года назад – вернусь еще сильнее»