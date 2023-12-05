Царукян пошутил о нокауте в бою Тернера и Грина: «Судья мог дать им еще пять минут»
Арман Царукян пошутил о проигрыше Бобби Грина нокаутом.
«Ранняя остановка? Нет-нет-нет, рефери мог дать нанести еще больше ударов. Судья должен был дать им еще пять минут.
Все было хорошо, я доволен. Вы могли видеть, как я был счастлив, когда выходил в клетку. Меня рассмешило, что Бобби уснул», – сказал легковес UFC Арман Царукян.
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Уайт – о поздней остановке в поединке Грин – Тернер: «Одно из худших судейств, что я когда-либо видел. Он знает, что совершил ошибку»