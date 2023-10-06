Абдель-Азиз заявил, что Махачев подерется с Гейджи в случае победы над Оливейрой

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Али Абдель-Азиз Махачев - Оливейра UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев может подраться с Джастином Гейджи в случае победы на UFC 294.

«Если Ислам победит Оливейру, то следующий бой он проведет с Джастином Гейджи. Это то, чего хотим мы и UFC. Джастин тоже заслужил это.

Нельзя не получить титульный бой за нокаут в бою с Дастином Порье. Думаю, что Джастин сделал заявление и заслужил свою позицию», – сказал менеджер Ислама Махачева и Джастина Гейджи Али Абдель-Азиз.

Напомним, что в октябре 2023-го Махачев во второй раз подерется с Чарльзом Оливейрой за титул UFC в легком весе.

Оливейра – о подготовке к реваншу с Махачевым: «Ничего не менял. Я тот же Чарльз, остаюсь при своем»

Оливейра считает себя лучшим легковесом UFC: «Я бился с топами и побеждал их»

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5 комментариев

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Hunteralex
Ответ Egorushka56
Тут всё логично
Я вообще думал, что бой с Колби наклевывается. Даже уже начали раскрутку, поливая друг друга иногда
+2
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Андрей Евтерёв
Ответ Egorushka56
Тут всё логично
Ну да, если Ислам вдруг проиграет, претендент всё равно боец Азиза
+1
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Андрей Дмитриев
Зачем такой кликбейтный заголовок? Вроде Спортс не грешил этим
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Руслан З.
Зачем тогда трепаться по поводу боя с Колби, как там говорит Ковингтон - Абделякрыс опять мутит воду. 😄
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