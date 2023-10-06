Абдель-Азиз заявил, что Махачев подерется с Гейджи в случае победы над Оливейрой
Ислам Махачев может подраться с Джастином Гейджи в случае победы на UFC 294.
«Если Ислам победит Оливейру, то следующий бой он проведет с Джастином Гейджи. Это то, чего хотим мы и UFC. Джастин тоже заслужил это.
Нельзя не получить титульный бой за нокаут в бою с Дастином Порье. Думаю, что Джастин сделал заявление и заслужил свою позицию», – сказал менеджер Ислама Махачева и Джастина Гейджи Али Абдель-Азиз.
Напомним, что в октябре 2023-го Махачев во второй раз подерется с Чарльзом Оливейрой за титул UFC в легком весе.
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