Абдель-Азиз заявил, что Махачев подерется с Гейджи в случае победы над Оливейрой

Ислам Махачев может подраться с Джастином Гейджи в случае победы на UFC 294.

«Если Ислам победит Оливейру, то следующий бой он проведет с Джастином Гейджи. Это то, чего хотим мы и UFC. Джастин тоже заслужил это.

Нельзя не получить титульный бой за нокаут в бою с . Думаю, что Джастин сделал заявление и заслужил свою позицию», – сказал менеджер и Джастина Гейджи Али Абдель-Азиз.

Напомним, что в октябре 2023-го Махачев во второй раз подерется с за титул UFC в легком весе.

Оливейра – о подготовке к реваншу с Махачевым: «Ничего не менял. Я тот же Чарльз, остаюсь при своем»

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