Кроуфорд – о лишении статуса абсолютного чемпиона мира: «Я должен дать реванш Спенсу, прежде чем подерусь с другим»

Теги полусредний вес Теренс Кроуфорд бокс Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

Теренс Кроуфорд заявил, что должен дать реванш Эрролу Спенсу.

«Я должен дать реванш Эрролу Спенсу, прежде чем подерусь с другим. Так что мы просто ждем», – сказал чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC и WBO Теренс Кроуфорд.

Напомним, летом-2023 Кроуфорд нокаутировал Спенса в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полусреднем весе.

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