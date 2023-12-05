Кроуфорд – о лишении статуса абсолютного чемпиона мира: «Я должен дать реванш Спенсу, прежде чем подерусь с другим»

Теренс Кроуфорд заявил, что должен дать реванш Эрролу Спенсу.

«Я должен дать реванш , прежде чем подерусь с другим. Так что мы просто ждем», – сказал чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC и WBO Теренс Кроуфорд.

Напомним, летом-2023 Кроуфорд нокаутировал Спенса в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полусреднем весе.

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