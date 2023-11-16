Кроуфорд подтвердил, что дал незамедлительный реванш Спенсу: «Даты пока нет, но контракт подписан»

Теренс Кроуфорд подтвердил, что подерется с Эрролом Спенсом.

«Мы подписали контракт на проведение матча-реванша, все так. Даты пока нет, но это будет следующий бой.

Это показатель чемпионского менталитета Спенса: он проиграл в изнурительном поединке и чувствует, что это был не его вечер.

хочет доказать всему миру, что он может победить меня в реванше. Я снимаю перед ним шляпу, всегда уважал его», – сказал чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версиям WBA, WBC и WBO Теренс Кроуфорд.

Напомним, летом 2023 года Кроуфорд нокаутировал Спенса в 9-м раунде поединка за титул абсолютного чемпиона мира. На момент остановки поединка Теренс разгромно вел на карточках всех судей со счетом 79-70.

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