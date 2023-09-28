Тайсон – о реванше Кроуфорда и Спенса: «Эрролу надрали зад, как Дуглас – мне, но я вернулся»

Майк Тайсон назвал возможным возвращение Эррола Спенса к титульным боям.

«Эрролу надрали задницу не хуже, чем мне в бою с Бастером Дугласом. И посмотрите на меня: я вернулся.

Ему даже не нужно сразу драться с Кроуфордом, он может сразиться с кем-то другим, провести пару боев, а потом вернуться к поединку с Теренсом», – сказал бывший чемпион мира по боксу .

Напомним, что летом 2023 года нокаутировал в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

Кроуфорд раскритиковал претендентов: «Раньше никто из них не хотел драться со мной, а теперь все бросают вызовы»