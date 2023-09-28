Тайсон – о реванше Кроуфорда и Спенса: «Эрролу надрали зад, как Дуглас – мне, но я вернулся»

Теги Майк Тайсон Джеймс Бастер Дуглас Теренс Кроуфорд бокс Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

Майк Тайсон назвал возможным возвращение Эррола Спенса к титульным боям.

«Эрролу надрали задницу не хуже, чем мне в бою с Бастером Дугласом. И посмотрите на меня: я вернулся.

Ему даже не нужно сразу драться с Кроуфордом, он может сразиться с кем-то другим, провести пару боев, а потом вернуться к поединку с Теренсом», – сказал бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

Напомним, что летом 2023 года Теренс Кроуфорд нокаутировал Эррола Спенса в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

Кроуфорд раскритиковал претендентов: «Раньше никто из них не хотел драться со мной, а теперь все бросают вызовы»

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2 комментария

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Руслан З.
Ну сравнение конечно сомнительное, сам Майк недооценил Дугласа за что и поплатился. Здесь же со стороны Спенса недооценки не было, Кроуфорд просто оказался лучше и разобрал соперника. Реванш вероятнее всего пройдёт в том же ключе.
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hala18
Ответ Руслан З.
Ну сравнение конечно сомнительное, сам Майк недооценил Дугласа за что и поплатился. Здесь же со стороны Спенса недооценки не было, Кроуфорд просто оказался лучше и разобрал соперника. Реванш вероятнее всего пройдёт в том же ключе.
Согласен полностью, Кроуфорд Р4Р в боксе, вышел и подтвердил это, а не ноунейм который сотворил сенсацию
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