Тайсон – о реванше Кроуфорда и Спенса: «Эрролу надрали зад, как Дуглас – мне, но я вернулся»
Майк Тайсон назвал возможным возвращение Эррола Спенса к титульным боям.
«Эрролу надрали задницу не хуже, чем мне в бою с Бастером Дугласом. И посмотрите на меня: я вернулся.
Ему даже не нужно сразу драться с Кроуфордом, он может сразиться с кем-то другим, провести пару боев, а потом вернуться к поединку с Теренсом», – сказал бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон.
Напомним, что летом 2023 года Теренс Кроуфорд нокаутировал Эррола Спенса в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.
Кроуфорд раскритиковал претендентов: «Раньше никто из них не хотел драться со мной, а теперь все бросают вызовы»
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