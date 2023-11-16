Кроуфорд – о лишении пояса IBF: «##### их, мне насрать на них»

Теги IBF полусредний вес Теренс Кроуфорд бокс Бокс/MMA/UFC

Теренс Кроуфорд послал руководство IBF после лишения пояса.

«Блин, ##### [к черту] IBF. ##### [к черту] их и их организацию. Мне насрать на IBF», – сказал бывший абсолютный чемпион в полусреднем весе, оставшийся с поясами WBA, WBC и WBO Теренс Кроуфорд.

Кроуфорд подтвердил, что дал незамедлительный реванш Спенсу: «Даты пока нет, но контракт подписан»

IBF лишила Кроуфорда пояса, Теренс утратил статус абсолютного чемпиона в полусреднем весе

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1 комментарий

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садвакасов ержан
IBF самая принципиальная организация вот им реально на всех насрать ! Есть регламент и сроки будь добр выполняй
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