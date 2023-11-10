IBF лишила Кроуфорда пояса, Теренс утратил статус абсолютного чемпиона в полусреднем весе

IBF лишила Теренса Кроуфорда пояса в полусреднем весе.

«25 августа мы отправили в промоутерскую компанию Кроуфорда письмо, предписывающее начать переговоры о бое с временным чемпионом Джароном Эннисом.

Переговоры должны были закончиться к 24 сентября. 22 сентября мы получили ответ от представителей Кроуфорда, что в контракте на бой с есть пункт о незамедлительном реванше, которым воспользовался Спенс.

Правило 3.В устава IBF гласит, что ни один контракт на проведение чемпионского боя не должен содержать пунктов, противоречащих обязательным защитам титула.

На основании вышеизложенного отзывает звание чемпиона мира у », – сказано в заявлении IBF.

Неоспоримым чемпионом IBF в полусреднем весе назначен Джарон Эннис.

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