Кроуфорд раскритиковал претендентов: «Раньше никто из них не хотел драться со мной, а теперь все бросают вызовы»

Теги полусредний вес Теренс Кроуфорд бокс Бокс/MMA/UFC

Теренс Кроуфорд раскритиковал претендентов в полусреднем весе.

«Раньше никто из вас не решался прикурить, а теперь все вы хотите драться. Забавно, что они сейчас хотят биться, а раньше говорили, что я ни с кем не дрался», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Бой года в боксе завершился избиением: окровавленное лицо и три нокдауна. Теперь Кроуфорд станет первым номером P4P

Почему победа Кроуфорда получилась такой легкой и укрепила его величие

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий