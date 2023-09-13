Кроуфорд раскритиковал претендентов: «Раньше никто из них не хотел драться со мной, а теперь все бросают вызовы»

Теренс Кроуфорд раскритиковал претендентов в полусреднем весе.

«Раньше никто из вас не решался прикурить, а теперь все вы хотите драться. Забавно, что они сейчас хотят биться, а раньше говорили, что я ни с кем не дрался», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе .

Бой года в боксе завершился избиением: окровавленное лицо и три нокдауна. Теперь Кроуфорд станет первым номером P4P

Почему победа Кроуфорда получилась такой легкой и укрепила его величие

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